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lideri 'den ittifak açıklaması

Genel Başkanı : "Biz 2019'a cumhurun ittifakının damga vurmasını istiyoruz" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 20:37
MHP lideri Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması

Genel Başkanı , Yusuf Nazik'in yakalanmasına ilişkin, "Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir." diye konuştu.

"15 TEMMUZ BENZERİ İHANETE KALKIŞIRLARSA NAMERTLERE DÜNYAYI DAR EDERİZ"

Bahçeli, "Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz." dedi.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir."

BAHÇELİ'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

Bahçeli, ", günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır." dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz 2019'a cumhurun ittifakının damga vurmasını istiyoruz" dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması
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