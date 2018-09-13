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Son dakika: 'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi - Harekatta, teröristlerce kullanılan barınaklar, mühimmat ve akaryakıt depoları, İHA'larla tespit edilmesi üzerine imha edildi. Harekatın ardından hedeflerin bulunduğu alanda patlamalar ve yangın bir süre devam ederken vurulma anları anbean görüntülendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 15:46
Son dakika: TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerin kullandığı barınaklar, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi. Harekatın ardından hedeflerin bulunduğu alanda yangın ve patlamalar bir süre devam ederken vurulma anları anbean görüntülendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı savaş uçaklarınca, dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Harekatta, insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği sığınak, mühimmat ve akaryakıt depoları savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Mühimmat ve akaryakıt depolarının vurulmasının ardından bölgedeki patlamalar ve yangın dakikalarca devam etti.

Hedeflerin vurulma anları da anbean görüntülendi.

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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı
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Son dakika: TSK'dan Kandil'e hava harekatı
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