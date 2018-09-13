Yeni sistem kitaplarda

Milli Eğitim Bakanlığı
, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 11. sınıflar için hazırlanan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anlatıldı. 17 Nisan'da yapılan halk oylaması sonucunda Anayasa'da değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği belirtilen kitapta, "Bu sisteme göre cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil etmektedir" denildi. Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, yeni sistem
in tüm öğrencilere öğretileceğini söyledi. FETÖ, DEAŞ, 15 TEMMUZ
KITAPTA Selçuklular dönemi ve günümüzdeki toplumsal olayların benzerliği başlığı altında haşhaşiler örgütlenmesi anlatılırken 15 Temmuz ihanet girişimi, FETÖ ve DEAŞ
'a da yer verildi. Günümüzde Haşhaşilerin örgütlenmesine benzeyen ve toplumsal hayatı derinden etkileyen yapılanmaların ortaya çıktığı belirtilerek,"Bunlardan birisi de DEAŞ terör örgütüdür. Haşhaşilerin suikastlar yoluyla korku ve dehşet vererek yaptıklarını, DEAŞ terör örgütü bugün canlı bombalarla yapmaya çalışmaktadır" denildi.