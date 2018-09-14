Cumhur İttifakı dünden hazırdır

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyükşehir yönetimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve doğasına uygun şekillenmesini ümit ettiklerini kaydeden MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz" dedi. Ankara Polatlı
'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Bahçeli şu mesajları verdi:
CHP'nin yolu yol değildir, siyaseti milli ve ahlaki değildir. Kaldı ki siyasi muhalefet görevinden, Türkiye muhalifi bir çizgiye savrulmuş durumdadır. Esad İdlib'i kana bulamak için zemin yoklarken, ekonomik tetikçiler Türkiye'ye döviz bombasıyla suikast düzenlerken CHP'nin olan biten vandallıklara onay vermesi, ganimet avcılığına soyunması siyasi utanç vesikasıdır.
Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı
dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir.
Biz 31 Mart 2019'da kayyumla yönetilen belediyelerin bir daha asla terör örgütü yandaşlarının kontrol ve denetimine geçmemesini tarihi önemde addediyoruz.
(Yusuf Nazik'in yakalanması) Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir.
İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır. İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır.