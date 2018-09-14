En ağır cezayı alsın

Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde 11 Mayıs
2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı terör saldırısını yaşayan ailelerin acıları ilk günkü gibi taze. Terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin isimleri ilçe merkezine yapılan 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda yaşatılırken, terör kurbanlarının adları ilçedeki iki park, 5 okul, 50 cadde ve sokağa verildi. Reyhanlılar 11 Mayıs Şehitler Derneği kurdu. Patlamalarda 11. sınıf öğrencisi oğlu Oğulcan'ı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "Acılarımızla bunca yıl yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Katilleri yakalayan devletimize teşekkür ederiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Tüm sorumlular yakalandığı anda içimize güneş doğacak. Gözün aydın oğlum katiller yakalandı. Devletimiz çok güçlü. MİT, asker ve polisimize Allah güç kuvvet versin. Parmağı olan diğer kişiler de yakalanınca bizim için mutlu günlerin başlangıcı olacaktır. Evladımızın kan yerde kalmadı" dedi. Anne Fatma Tuna, oğlunun son kullandığı mendili, bisikleti, yatağı, bilgisayar masası, okul kıyafeti, fotoğrafları ve aldığı ödülleri odasındaki yerlerinde muhafaza ediyor. Anne Tuna, "Oğlumun ve bizim gözümüz aydın. Hayatını kaybedenlerin kanları yerde kalmıyor. Bizler 11 Mayıs'tan buyana içimize kor ateşlerle yaşıyoruz. Odasını ilk günkü gibi koruyorum. Oğulcan'ım var gibi her gün temizliyorum. Ömrüm boyunca da bu odayı böyle bırakacağım. Devletimize katilleri yakaladığı için teşekkür ederim" diye konuştu. ACIMIZA SU SERPTİ
Bombalı saldırılarda yaşamını yitiren Ayten Çalım'ın (19) annesi Edibe Çalım da bugün mutlu ve huzurlu olduklarını kaydetti. Haberi aldıkları anda acılarının tazelendiğini aktaran Çalım, "Katilin yakalanması acımıza su serpti, tamamen acımız dinmez ve bitmez. Bu kişiyi yakalayan devletimize güç kuvvet versin Allah'ım. Hayatını kaybedenler bizim içimizde yaşıyor. Onların anısını ömür boyunca unutmayacağız" dedi. Eşini ilk patlamada kaybettiğini belirten Zahide Kuday da "Allah devletimizden razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. Bizlerin mutluluğuna vesile olanlarda inşallah çok mutlu olurlar. Umarım diğer suçlularda kısa sürede yakalanır. Allah bir daha öyle acılar yaşatmasın ve devletimizi korusun" ifadelerini kullandı.