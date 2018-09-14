Fatih Portakal’a soruşturma açıldı

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ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı. Portakal, terör örgütüne verdiği destekle bilinen HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın, 'Sadece Diktatör' isimli oyununun bazı illerde oynatılmadığı iddiası üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunmuştu. Bir vatandaşın şikâyeti üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Portakal, dün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten savcı Tuncay Karcıoğlu'na ifade verdi. Portakal, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında düşüncesini paylaştığını söyledi.