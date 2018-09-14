Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Guterres'ten "ABD'nin gücü" ile ilgili flaş açıklama

Guterres'ten "'nin gücü" ile ilgili flaş açıklama

Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'nin dünyadaki etkisinin azalmaya başladığını belirtti. Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda. ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 01:28
Guterres'ten ABD'nin gücü ile ilgili flaş açıklama

Guterres, dergisine verdiği mülakatta, "'nin yumuşak gücü azalıyor." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN TİCARET SAVAŞINA DİKKAT ÇEKTİ

İsim vermeden ABD Başkanı 'ın ile başlattığı "ticaret savaşına" atıfta bulunan Guterres, "ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla uğraşıyor.

Dünyaca ünlü isimden ABD'nin çöküşü

"AMERİKALI ARTIK İLGİSİZ"

Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi.

Önce ABD Savaş gemileri kaçtı

"AMERİKA YENİ DURUMA ALIŞMALI"

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve 'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Guterres'ten "ABD'nin gücü" ile ilgili flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN