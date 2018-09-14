Kazakıstan’la 5 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'i konuk etti. Nazarbayev, Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde resmi törenle karşılandı. Heyetlerin takdiminin ardından ülkelerinin bayrakları önünde tokalaşarak poz veren Erdoğan ve Nazarbayev, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki lider baş başa görüşmeleri ve katıldıkları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli Aksakalım" diyerek başlayan Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: SAMİMİ DEĞERLENDİRMELER:
İkincisini 2015'te Kazakistan'da düzenlediğimiz konseyin üçüncü toplantısını bu defa Ankara
'da yapmış bulunuyoruz. İkili gündemimizdeki bütün konuları samimi şekilde değerlendirme imkânı bulduk. Ülkelerimiz arasında 5 anlaşmanın imza törenini bitirmiş olduk. Dün (önceki gün) Ankara'da toplanan Yatırım Forumu kapsamında toplam portföyü yaklaşık 2 milyar dolara yaklaşan 20'den fazla belge iki ülkenin yetkili kurumları ve özel sektör firmaları arasında imzalandı. FETÖ TEHDİDİNİ ORTAYA KOYDUK:
Görüşmelerimizde FETÖ
ile mücadele konusunda fikri alışveriş yaptık. Bu örgütün ülkemiz, milletimiz ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla ortaya koyduk. Bugün ayrıca ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm veçheleriyle ele alma fırsatımız oldu." HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
Nazarbayev ise Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemdeki zaferinden dolayı tebrik ettiğini belirterek şöyle dedi: "Bölgesel ve küresel konulardaki istikametlerimiz aynı. Diğer konularda da sıkı işbirliğindeyiz. Kazak-Türk diyaloğu da gelişmekte. Beni de Türk Dünyası'nın aksakallısı addediyorsunuz, ben bu işbirliğinden gurur duyuyorum. Yatırım konularında da anlaşmalar yaptık. Türk firmaları başarılı çalışmalar yapıyor. Şuanda Kazakistan'da bin 800'den fazla işletme çalışıyor. Ticaret hacmimiz geçen yıl 1.9 milyar dolar oldu. Bunu yakın zamanda 5 milyara, daha sonra da 10 milyar dolara yükseltilme hedefi koyduk. 24 yatırım projesi gerçekleşiyor. Bunların toplam hacmi 800 milyon doları oluşturuyor." Basın toplantılarının ardından ise Türkiye ve Kazakistan arasında anlaşmalar imzalandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kazakistan Tarım Bakanlığı arasında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı
ile Kazakistan Milli Savunma Bakanlığı arasında "Askeri İşbirliği Anlaşması", "Askeri Alanda Karşılıklı Bilgilerin Korunması Anlaşması" imzalandı. 2 ülke arasıda kültür ve turizm alanında anlaşma da imzalanırken, "Yeni sinerji ekonomi programı" kapsamında da anlaşma imzalandı.