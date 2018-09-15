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37 tutuklama 11 gözaltı

ALİ ALTUNDAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
37 tutuklama 11 gözaltı
'de, FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 7'si tutuklandı. Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklandı. Osmaniye'de eski askeri personel S.Ö. (30), Balıkesir'de ise Yunanistan'a kaçarken yakalanan 16 kişiden 4'ü tutuklandı. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 binbaşıdan 21'i tutuklandı. Manisa Salihli'de FETÖ/PDY'nin Gürcistan yapılanmasının sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Y.A. yakalandı. Kahramanmaraş merkezli 7 ildeki operasyonlarda da 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
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37 tutuklama 11 gözaltı
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