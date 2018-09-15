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Nazik bildiklerini dökmeye başladı

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Nazik bildiklerini dökmeye başladı
Güvenlik birimleri tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde gerçekleştirilen dış operasyonla Türkiye getirilen ve sorguya alınan Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, örgütün irtibatlarını bir bir açığa çıkarıyor. Terörist Nazik'e fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Reyhanlı saldırısının THKP-C Acilciler, rejim ordusu ve El Muhaberat servisi arasında planlandığını ve organize edildiğini itiraf eden teröristin bu üçlü yapıyı deşifre edecek önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Nazik bu ihanet bağlantısının şemasını çıkardı. Nazik'in THKP-C Acilciler elebaşı 'ın bağlantıları ve kurduğu istihbaratı ağı da deşifre edecek önemli bilgiler verdiği de belirtildi. Terörist Nazik'in, Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği El Muhaberat ajanı "Hacı" kod adlı "Muhammed" isimli kişi ile onunla hareket eden diğer ajanların deşifresine yönelik de önemli bilgiler aktardı.
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Nazik bildiklerini dökmeye başladı
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