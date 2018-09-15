Stokçulara bedelini ödeteceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında döviz
kurundaki manipülasyonlar ve yerel seçim
hazırlıklarıyla ilgili mesajlar verdi. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: EKONOMİK SUİKAST GİRİŞİMİ:
ABD'nin açıklamaları ile alçak bir döviz saldırısına maruz kaldık. Dövizdeki artış mantıkla açıklanamayacak şekilde yükseltildi. Dövizin ağustosta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. Amerikan yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarına açıkça saygısızlık olan taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonucun ortaya çıkması, meselenin tamamen siyasi olduğuna işaret ediyor. İŞ EKONOMİ SINIRLARINI AŞTI:
Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım, Türkiye
bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Türkiye'nin yaşadığı bu hadise dünyada artık hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik güvenliğinin kalmadığının ifadesidir. İş, ekonomi sınırlarını aştı ve Türkiye'nin topyekûn cezalandırılması boyutuna ulaştı. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla elimizdeki araçları kullanarak bu saldırıyı belirli bir noktada durdurduk. KAMUDA TASARRUF:
Bütün bu kirada olan yerlerden bakanlıklarımız artık oraları boşaltıyor. Personel alımını da emekli olan personel sayısına yakın bir seviyeye çekiyoruz. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Devam eden yatırımları bitireceğiz. Müteahhit firmaları mağdur etmeyeceğiz. STOKÇULARA GEREKEN CEVAP VERİLECEK:
(Merkez Bankası'nın faiz
artırımı) Buradan hemen gazı alan bastırıp gidiyor. Önüne gelen bakıyorsun zam
üstüne zam yapıyor, zam üstüne zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın ama fırsatı yakalıyor ya oradan giriyor. Onun için tabii burada özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tüm birimleriyle bu kontrol mekanizmalarını çok iyi çalıştırması lazım. Stokçulara gereken cevabı gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımız verecek. Buralara baskınlar yapmak suretiyle 'Sen stokçuluk mu yapıyorsun, gel bakalım bunun bedelini öde.' Bunlara bunun fırsatını vermeyeceğiz. Çünkü stokçuluk Türkiye'de benim normal esnafımı ciddi manada sıkıntıya düşürüyor. Devleti bu tür manipülasyonlarla köşeye sıkıştırarak haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara asla meydanı bırakmayacağız. Türkiye'yi dövizle, faizle, enflasyon
la dize getirebileceklerini sananlar, bu milleti hiç tanımıyor demektir. Bu millet en zor zamanında, Çanakkale'de yedi düveli hallaç pamuğu gibi atmış, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlamış bir millettir. Bizde artık sistem oturmuş vaziyette. Biz döviz möviz, dolar molar bunların hepsini aşacağız. YANIMIZDA KİM VAR GÖRÜYORUZ:
Bu dönemler, bize karşı karınlarındaki hayâsızlığı dökenleri tespit etme yanında, halisane bir şekilde yanımızda olanları da görme imkânı bulduğumuz dönemlerdir. Kim yanımızda kim değil? Bunu görüyoruz. YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI: MHP İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ
24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste MHP ile ittifak yapmıştık. Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkân olur mu bakacağız. Eğer böyle bir imkânı karşılıklı olarak ortaya koyabilirsek bunu da birlikte değerlendiririz. Önce arkadaşlarımız ön görüşmelerini yapar, ardından da liderler olarak biz oturup konuşuruz. Şayet bu mümkün olursa her iki partinin de mahalli idarelerdeki gücünü artıracağına inanıyorum. Bu mümkün olmazsa da kendi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki seçimleri, Doğu'da ve Batı'da ideolojik hamasetle pozisyonlarını koruyan, iş bilmez muhalefet belediyelerinden milletimizi kurtarmanın bir fırsatı olarak görüyoruz. Şunu da açık söylüyorum, terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler, kusura bakmasınlar bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler. MERKEZ BANKASI YORUMU: SABIR SAFHAM DA BİR YERE KADARDIR
Merkez Bankası şu 16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde enflasyonu açıklamıştır ama hiçbir kez enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl ortasında Merkez Bankası enflasyonu tekrar revize ediyor. 3. çeyrekte tekrar revize ediyor. Niye? Madem biliyorsun bu işi. Faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? Bu gerçekleri şimdi ekim ayında da göreceğiz. Diyor ya 'Bağımsızlık', hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez. Ben yatırımcıma bakarım. Acaba benim yatırımcım yatırımlarını yapabiliyor mu? Finans kuruluşlarına gittiği zaman acaba kapıdan onlara 'Buyurun gelin yapılandıralım' diyorlar mı, yoksa 'Kusura bakma' mı diyorlar? Şu ana kadar hiçbir zaman 'Gelin bunu yapılandıralım' diye bir yaklaşım birkaç banka dışında yok... KİRADA TL DÖNEMİ: SEN ELEKTRİĞİ DÖVİZLE Mİ ÖDÜYORSUN?
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile dövizle kira alınmasına son verdiklerini anımsatarak, "Burası Türkiye ve Türkiye'de de artık Türk lirası bu noktada geçerlidir. Sen elektrik parasını dövizle mi ödüyorsun? Sen su parasını dövizle mi ödüyorsun? Hepsi TL ama gel gör, kira dolar. Öyle 25 kuruşa simit yok. Gereği neyse yapılacak" dedi. YURTDIŞINDAKİ TÜRKLERE DE ÇAĞRI: PARAMIZA GÜVENİN
Hazinemiz kamuya ilave gelir sağlayacak altın ve avro tahvilleriyle kira sertifikaları gibi yeni araçlarını devreye soktu. Özellikle Avrupa'da ve diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi bu imkânları değerlendirmeye davet ediyorum. Vatandaşlarıma sesleniyorum, paramıza, paranıza güvenin. Yastıkaltı tasarrufların süratle bankalar, faizsiz finans kuruluşları aracılığıy ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz" dedi.