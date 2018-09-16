Evlatlarımızın ruhu bugün huzura erdi

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
(25) ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) şehit edilmesi olayına karışan 9 teröristin güvenlik birimleri tarafından Afrin'de yakalanıp Türkiye
'ye getirilmesi şehitlerin aileleri tarafından gözyaşları içinde karşılandı. Söz konusu operasyondan duydukları memnuniyeti ve gururu SABAH'a anlatan 2 aile, "herkes Türk devletinin gücünü gördü, büyük Türkiye kanımızı yerde bırakmadı" dedi. Oğlunun naaşını 58 gün sonra alan anne Sibel Muratdağı
, "Yavrumun katilleri, onun şehit edildiği yerde yakalandı. Yetim Mehmet'imi devlet babası yalnız bırakmadı" diye konuştu. 'EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE...'
Anne Muratdağı sözlerine şöyle devam etti: "Devlet 2 ay sonra onu o çemberden çıkardı şimdi de katillerini getirdi. Kardeşlerinin intikamını alan o Mehmetlerin ve hainleri inlerinden çekip çıkaran devlet büyüklerimin ellerinden öpüyorum. 8 aydır oğlunun resmi elinde intikamı için bekleyen bu ananın acısını biraz olsun hafiflettiler. Aylar sonra toprağa verdiğim evladımın ruhu bugün huzura erdi. Devletime güveniyorum, hapis değil idam istiyorum. Bir ananın yetim yavrusunu çekip alan o katiller aynı acıyı tatsın." Yaklaşık bir yıl önce evlendirdiği oğlunu al bayrağa sarılı halde teslim aldığını belirten anne Sibel Muratdağı, "Aylarca gün saydım, katiller ne zaman bulunacak diye. Dün gece yüreğimin ateşini söndürecek haber geldi. Evladım vatanı için, mazlumlar için gitti. Afrin'e huzur getirdi ama göremedi. Oğlumun ve gelinimin evlilik yıldönümünde bu gelişme büyük bir armağan oldu bana. Bu operasyon dünyaya örnektir. Türkiye unutmaz, devlet intikamını alır" dedi. Şehit Oğuz Kaan Usta
'nın eşi Saide Üstüner Usta haberi alınca, kızı Miray Nil Usta ve ailesiyle birlikte eşinin Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Şehidin kayınpederi Emre Üstüner ise, "O vatan hainlerinin bir an önce gerekli cezaya çarptırılmasını istiyorum. Devletimize güveniyoruz, en ağır cezayı istiyoruz" dedi. 23 OCAK'TA ŞEHİT DÜŞTÜLER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye
'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Mehmet Muratdağı ve Oğuz Kaan Usta, 23 Ocak'ta yani harekâtın 4'üncü günü PKK
/PYD
'li teröristlerin saldırısında şehit düşmüştü. 2 şehidin naaşına 2 ay kadar ulaşılamamış, Afrin'in ele geçirilmesinin ardından şehitlerin teröristler tarafından gömülen cenazelerine ulaşılmıştı. Cenazeler Türkiye'ye getirilerek toprağa verilmişti.