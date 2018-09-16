İşgalciler sınırlarımızı açmamızı beklemesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün kardeş ülke Azerbaycan
'ın başkenti Bakü'nün bağımsızlık kutlamalarına katıldı. Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılışının 100'üncü yıl kutlamaları için Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar ile birlikte kente gelen Erdoğan, Gençlik Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye
'ye yönelik döviz operasyonu ve bölgesel gelişmeler konuşuldu. Erdoğan daha sonra Azerbaycan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev
'in kabri ile Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti. Aliyev ile birlikte Azadlık Meydanı
'ndaki törenlere katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
15 Eylül 1918'de yaşanan savaş asla sıradan bir hadise değil. Bir asır önce burada verilen mücadele bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Nuri Paşa ve askerlerinin binlerce kilometre öteden Bakü'ye koşmalarının anlamını anlamadan Azadlık Meydanı'ndaki şu dayanışmayı kavrayamayız. Kazanılan büyük zaferi önemsiz göstermeye çalışanlar var. Bunlar aldıkları ağır yenilginin utancını hala unutamayanlardır.
Askerlerimiz ortak tatbikatlar yapıyor, Afganistan gibi ülkelerde birlikte faaliyet gösteriyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Bakü- Tiflis- Kars Demir Yolu projeleri bölgeye damga vuruyor. Türkiye Azerbaycan'daki en büyük yatırımcılardan biri. Azerbaycan da Türkiye'de aynı konuma gelecektir.
Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, gururu bizim gururumuz, sıkıntısı bizim sıkıntımız. Azerbaycan ağlarsa biz ağlarız, sevinirse biz seviniriz. Azerbaycan'ın en büyük sıkıntı kaynağı olan Yukarı Karabağ
bizim için de sıkıntı kaynağı. Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alı koyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir. Türkiye'nin bu konudaki tavrı nettir.
Bu meselede öncelikle adım atması gereken işgalciler. 1 milyondan fazla kardeşimizin yüreğini memleket özlemiyle yakanlar. Elbette biz tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı istiyoruz. Ancak Yukarı Karabağ'ın sorununun çözülmesi Ermenistan
'la ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır. Bundan 25 sene önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur.
Türk askeri burada Azerbaycan ile omuz omza kazanılan zaferin yıl dönümünü kutluyor. Bu kutlamalar gelecek nesillere bırakılabilecek en önemli eser. Bu destanın unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Başkan Erdoğan ve Aliyev daha sonra heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma yemeğinde Milli Savunma Bakanı Akar da yer aldı. Başkan Erdoğan temaslarının ardından saat 18.35'te Bakü'den ayrıldı. DİNİMİZ BİR, DİLİMİZ BİR
Azerbaycan Türkiye'den sonra en fazla şehidimizin ve şehitliğimizin bulunduğu ülke. Burada koyun koyuna yatan şehitlerimiz ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının da temsili. Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dini, dili bir iki kardeş ülkedir. Büyük şair merhum Bahtiyar Vahapzade'nin o güzel ifadesiyle "Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu Azerbaycan Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir. Eşkimiz bir, yolumuz bir, Azerbaycan Türkiye. Birdir bizim her halimiz, sevincimiz meralımız. Bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan Türkiye. Anayurtta yuva kurdu, ata yurdu gönül verdik, anam yurdum ata yurdum Azerbaycan Türkiye. PİKNİKÇİLERE ERDOĞAN SÜRPRİZİ
Azerbaycan'dan saat 21.22'de yurda dönen Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, çay ikramlarını geri çevirmezken, çocuklara da oyuncak hediye etti. 'TÜRKİYE BÜYÜK EKONOMİK GÜÇ'
Azerbaycan'a
gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuk devlet başkanına eşlik etmiyor. Ancak Aliyev bizzat Başkan Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan Azerbaycan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk koydu. Ardından şehitlikleri ziyaret eden Erdoğan, Aliyev ile birlikte Hazar manzarasını da seyretti. Törenlerde konuşan İlham Aliyev ise şunları kaydetti: "Türkiye'nin siyasi imkanları genişliyor, dünyada oynadığı rolü artıyor ve bu bizi sevindiriyor. Türkiye ne kadar güçlü olursa Azerbaycan da o kadar güçlü olacaktır. Türkiye büyük ekonomik güce sahip bir ülkedir. Türk ekonomisine milyarlarca dolar yabancı sermaye yatırılması tesadüfi değil. Sadece Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırdığı ve yatıracağı sermaye 20 milyar dolardır. Türk ordu
su dünyanın en güçlü orduları sırasındadır. Kafkas İslam Ordusu askerlerinin anısı kalbimizde daima yaşayacaktır. Tarihi zaferden sonra kahraman askerlerimiz, Bakü sokaklarında zafer yürüyüşüne çıkmıştı. Bakü sakinleri onları sevinçle karşılamıştı. Bugün de binlerce Bakülü sokaklarda Türk ve Azerbaycan askerlerinin muhteşem geçidini bekliyor. Türk ve Azerbaycan dostluğu sarsılmaz ve ebedidir."