Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Ankara'da Başsavcı düğmeye bastı!

Son dakika: 'da Başsavcı düğmeye bastı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 09:52
Son dakika: Ankara'da Başsavcı düğmeye bastı!

Aralarında Yarbay ve Bibaşıların da bulunduğu şüpheliler ve mahrem imamları toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların İfade ve teşhisler ile terör örgütü ile irtibatları tespit edilen askerler ve onlarla irtibatlı FETÖ imamlarına yönelik operasyon başlatıldı.

1 Yarbay, 2 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 4 Astsubay olmak üzere 10 Asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheli askerlerden 6 sı aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da Başsavcı düğmeye bastı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN