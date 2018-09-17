Son dakika: Ankara'da Başsavcı düğmeye bastı!

Aralarında Yarbay ve Bibaşıların da bulunduğu şüpheliler ve mahrem imamları toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların İfade ve teşhisler ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen askerler ve onlarla irtibatlı FETÖ imamlarına yönelik operasyon başlatıldı.

1 Yarbay, 2 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 4 Astsubay olmak üzere 10 Asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheli askerlerden 6 sı aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 12 ilde devam ediyor.