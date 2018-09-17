"Davalardaki hedef süre" uygulamasının ayrıntıları belli oldu!

Adalet Bakanlığı, mahkemeler ve savcılıklarla yürüttüğü ortak çalışma sonucunda, yaklaşık bin 400 dava türü için "hedef süreleri" belirledi. Vatandaşlar, 1 Ocak 2019'dan itibaren Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ortamında, açtıkları davanın ne kadar sürede sonuçlanmasının hedeflendiğini görebilecek.

Bakanlığın belirlediği hedef sürelere göre, toplumda uzun sürmesinden en çok şikayet edilen davaların başında alacak, boşanma ve tapu davaları geliyordu. Yeni hedef sürelere göre tarafların anlaşamadığı çekişmeli boşanma davaları 300 günde bitirilecek. Satış sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları için 330 günlük süre hedeflendi. Yıllarca süren işçi - işveren alacağı davalarının bitirilme süresi için 540 günlük hedef belirlenirken kira alacağı davalarında da 450 günlük süre hedeflendi.

Vatandaşın diğer vatandaşla veya devletle sık sık karşı karşıya geldi haciz süreçlerinde önem taşıyan "icra takibine itirazın kaldırılması" davalarında hedef olarak 180 gün konuldu. Uzun süre devam eden "haksız bir davranıştan kaynaklanan zarar nedeniyle açılan itirazın iptali davaları" içinse bu süre 450 gün olarak hedeflendi.

Bitmeyen keşifler, değişen hakimler nedeniyle yargının bile kendi içinde eleştirilere konu olan, on yıllarca sürebilen tapu iptali ve tapu tescili davaları için en fazla 2 yıl (730 gün) süre biçildi. Yine gayrimenkul hukukunda uzun yıllar sürebilen "elatmanın önlenmesi" davaları ise 450 günde sonuçlanacak.

VERGİ KAÇAKÇISINA 7 AYDA CEZA

İdari yargıdaki hedef süreler de yargılamaları önemli ölçüde kısaltacak. Şimdiye kadar ortalama 600 günde biten imar affı davaları bundan böyle 420 günde bitirilmeye çalışılacak. Belediyelerin hizmetlerinden kaynaklı açılan davalarla belediyelerin hizmet ücreti (su bedeli, çöp vergisi gibi) davaları 240 günde tamamlanacak.

Meslekten çıkarılan, disiplin cezası alan memurlar da yıllarca sonuç beklemeyecek. Bu davalar idare mahkemelerinde 300 günde sonuçlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin yaptıkları ortak sınavlar dışında kalan merkezi sınavlara karşı açılan davaların bitirilmesi için konulan hedef gün ise 240 olarak belirlendi.

Devletin haksız bir eylemden maddi zarar gören vatandaşların açtığı tazminat gibi davaların genel adı olan "tam yargı davaları" bir yıl içinde (360 gün) bitirilecek.

Vergisini vermeyen vatandaşa karşı açılan davalarla vergi kaçakçılarına karşı açılan davalar 210 gün sonunda tamamlanmış olacak.

SAVCILAR DAHA HIZLI OLMAK ZORUNDA

Ceza davalarının sonuçlanması için genellikle 300-390 günlük esnek süreler belirlendi. Buna göre, kasten adam öldürme, tecavüz, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde imali ile kaçakçılığı davaları 300 ile 390 gün aralığında tamamlanacak.

Yargının hızlanması soruşturma aşamasında daha çok hissedilecek. Şimdiye kadar ortalama 1550 gün süren hırsızlık soruşturmaları 60 günde, ortalama 922 günde sonuçlanan dolandırıcılık soruşturmaları ise 360 günde tamamlanmış olacak. Şimdiye kadar ortalama 627 günde sonuçlanan cinayet soruşturmaları için 150 günlük süre tespit edildi. Bir yıla yakın sürede sonuçlanabilen tecavüz olaylarının soruşturması ise 3 ayda (120 gün) bitip dava açılmış veya takipsizlik kararı verilmiş olacak.

Halen ortalama 777 günde açılabilen rüşvet soruşturmaları 300 günde, uyuşturucu ticareti soruşturmaları da 150 günde bitecek.

Adalet Bakanlığı'nın belirlediği hedef süreleri tutturamayan hakim - savcılara bunun nedeni sorulacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu, belirlenen hedeflere sürekli ulaşamayan hakim - savcılara karşı tavrını ilerleyen süreçte alacağı ilke kararlarında belirleyecek.