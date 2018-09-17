Menderes’in demokrasi mücadelesi boşa gitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Başbakan Adnan Menderes
, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Anıt Mezar
'da düzenlenen anma programında okunan mesajında Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'ne geçerek tarihin en büyük yönetim reformunu gerçekleştiren Türkiye, Menderes ve arkadaşlarının canları pahasına verdiği demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğini göstermiştir" ifadelerine yer verdi. GÖNÜLLERE GİRMİŞTİR
Erdoğan şunları ifade etti: "Merhum Menderes
, 'Yeter, söz milletindir' diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini tüm hile ve baskılara rağmen, 1950 seçimlerinde zafere taşımış, iktidar olarak 27 Mayıs Darbesi'ne kadar ülkemize hizmet etmiştir. Adnan Menderes, iktidarda kaldığı 10 yıl boyunca tevazusu, beyefendi kişiliği, milli iradeye saygısıyla insanımızın gönlüne girmiştir. Bununla da kalmamış birlikte yol yürüdüğü ekibiyle Türkiye'yi kalkındırmış, millet ve devlet arasındaki güvensizliği gidermek için önemli adımlar atmıştır. Bununla da kalmamış, birlikte yürüdüğü ekibiyle birlikte, Türkiye'yi kalkındırmış, millet ve devlet arasındaki güvensizliği gidermek için önemli adımlar atmıştır. CANI PAHASINA MÜCADELE
Provokasyonlarıyla 27 Mayıs darbesine zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz şekilde yargılayanlar ise milletimin vicdanında mahkûm olmuşlardır. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek, tarihin en büyük yönetim reformunu gerçekleştiren Türkiye, Menderes ve arkadaşlarının canları pahasına verdiği demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğini göstermiştir. Bu düşüncelerle, milletimizin gönlünde şehitlik mertebesine ulaşan Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
MEZARLARI BAŞINDA ANILDILAR
Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idamlarının 57'nci yılında dün mezarlarının başında anıldı. Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleşen anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin
, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes
katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Soylu özetle şöyle dedi: "Şu güzel ülkede yaşadığımız her günün, mutlaka bir bedeli olmuştur. Bu arkamda yatan 3 şehit birer bedeldir. Adnan Menderes, demokrasiden ülkesinin kalkınmasından, insanların inançları yüzünden horlanmamasından başka ne istedi? Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun bu milleti güçlü kılıp haklarını savunmaktan başka ne meselesi vardı?" İDAMLAR TÜRKİYE'NİN AYIBI
Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de, "Bu idamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır. Demokrasilerde seçim ile gelen seçim ile gider ama malesef bizde böyle olmadı" ifadelerini kullandı. Bir konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin de, "Bu cinayetleri işleyen ve destekleyenler; hukuku, milli iradeyi ve toplum vicdanını hiçe sayarak alınlarına ebediyen silinmeyecek kara bir leke sürmüşlerdir. Adnan Menderes'in halkıyla kurduğu gönül köprüsünü, bedenini ortadan kaldırarak yıkabileceklerini sananlar hezimete uğramıştır. Çünkü bu millet; tarihi boyunca, kendine hizmet edenleri asla unutmadığı gibi hainlere de gereken cevabı vermeyi bilmiştir" diye konuştu.