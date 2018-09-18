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yargısından ’cüye ret kararı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
ABD yargısından FETÖ’cüye ret kararı
Bank Asya'nın eski yöneticilerinden ve Fetullahçı Terör Örgütü () firarisi 'ın 'de hesaplarını kapatan bankaya açtığı "ayrımcılık" davası, 'nce reddedildi. New York Güney Bölge Mahkemesi, FETÖ firarisi İzzet Akyar'ın, ABD merkezli TD Bank'a "ayrımcılık yaparak banka hesaplarını kapattığı" gerekçesiyle açtığı davayı reddetti. Mahkeme metinlerinde, bankanın Akyar'ın hesaplarını "illegal işlem" riski gördüğü için kapattığı belirtildi. Banka, kapatma kararına ilişkin Akyar'ın FETÖ bağlantısını ve hesabın ileride bankanın namı için risk arz ettiği gerekçesini gösterdi. ABD merkezli TD Bank, FETÖ ile bağlantılı soruşturması kapsamında hakkında 'de tutuklama kararı bulunan FETÖ firarisi İzzet Akyar'ın banka hesaplarını geçen yıl kapatmış, Akyar da bu karara itiraz etmişti.
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ABD yargısından FETÖ’cüye ret kararı
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