ABD yargısından FETÖ’cüye ret kararı

Bank
Asya'nın eski yöneticilerinden ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) firarisi İzzet Akyar
'ın ABD
'de hesaplarını kapatan bankaya açtığı "ayrımcılık" davası, New York Güney Bölge Mahkemesi
'nce reddedildi. New York Güney Bölge Mahkemesi, FETÖ firarisi İzzet Akyar'ın, ABD merkezli TD Bank'a "ayrımcılık yaparak banka hesaplarını kapattığı" gerekçesiyle açtığı davayı reddetti. Mahkeme metinlerinde, bankanın Akyar'ın hesaplarını "illegal işlem" riski gördüğü için kapattığı belirtildi. Banka, kapatma kararına ilişkin Akyar'ın FETÖ bağlantısını ve hesabın ileride bankanın namı için risk arz ettiği gerekçesini gösterdi. ABD merkezli TD Bank, FETÖ ile bağlantılı Kaynak Holding
soruşturması kapsamında hakkında Türkiye
'de tutuklama kararı bulunan FETÖ firarisi İzzet Akyar'ın banka hesaplarını geçen yıl kapatmış, Akyar da bu karara itiraz etmişti.