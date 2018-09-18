Galip Öztürk yeniden yargılanacak

FETÖ ve Hrant Dink
cinayeti davalarının firari sanığı eski savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma sonunda açılan dava kapsamında kimi suçlardan hüküm giyen Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk
'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi
, bir dava kapsamında hükümlü bulunan Galip Öztürk, Necmi Hatipoğlu, Sevgi Mert ve Gürkan Yamadağ adına yapılan, 'yargılamanın yenilenmesi' talebini kabul ederek, infazın durdurulmasına karar verdi. Anılan dosyada Öztürk, 'tehdit ve örgüt kurmak, yönetmek" suçlarından 6 yıl 3 ay 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Anılan cezayı Yargıtay onamıştı. Onama kararı sonrası Öztürk hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.