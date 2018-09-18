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yeniden yargılanacak

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Galip Öztürk yeniden yargılanacak
FETÖ ve cinayeti davalarının firari sanığı eski savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma sonunda açılan dava kapsamında kimi suçlardan hüküm giyen Metro Turizm'in sahibi 'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 3. , bir dava kapsamında hükümlü bulunan Galip Öztürk, Necmi Hatipoğlu, Sevgi Mert ve Gürkan Yamadağ adına yapılan, 'yargılamanın yenilenmesi' talebini kabul ederek, infazın durdurulmasına karar verdi. Anılan dosyada Öztürk, 'tehdit ve örgüt kurmak, yönetmek" suçlarından 6 yıl 3 ay 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Anılan cezayı Yargıtay onamıştı. Onama kararı sonrası Öztürk hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
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Galip Öztürk yeniden yargılanacak
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