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Son dakika: Büyükşehir  , görevinden istifa etti

Son dakika haberi! Büyükşehir , görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 16:40
Son dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa etti

Büyükşehir , görevinden istifa ettiğini belirterek aktif siyaset hayatını noktaladığını açıkladı.

Geçen hafta AK Parti Genel Merkezinde yaşanan gelişmeler sonrası istifası istenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiği açıkladı. Başkan Yılmaz mesajında "23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa etti
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