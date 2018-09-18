Son dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini belirterek aktif siyaset hayatını noktaladığını açıkladı.





Geçen hafta AK Parti Genel Merkezinde yaşanan gelişmeler sonrası istifası istenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiği açıkladı. Başkan Yılmaz mesajında "23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz" ifadelerine yer verdi.