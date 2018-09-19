İşte tarihi mutabakatın detayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in idlib
konusunda Soçi'de aldığı önemli kararların detaylarına SABAH ulaştı. Anlaşmanın sahadaki uygulaması ve etkileri şöyle olacak: REJİMİN SALDIRI GÜCÜ ETKİ DIŞI BIRAKILACAK:
Oluşturulacak 15-20 km'lik silahtan arındırılmış bölge için Türk askeri İdlib içine doğru 7-8 kilometre ilerleyecek. Rus askerleri de gözlem noktalarından İdlib dışına doğru rejim askerlerini geriletmek için 7-8 kilometre gibi ilerleyerek alan açacak. Dağlık bölgelerde 20 kilometreye kadar çıkılacak. Böylece rejimve onunla hareket eden Şii milislerin İdlib'e saldırı gücü etki dışı bırakılacak. NÜBUL ZEHRA'DA KONTROL:
İran Devrim Muhafızları ile Şii milislerin bulunduğu zaman zaman PKK
/YPG'li teröristlerini faaliyet gösterdiği Halep
'in kuzeyindeki Nübul Zehra bölgesinin kontrolü Rus askerlerinde olacak. Bu bölgeden herhangi bir taciz saldırısını Rusya önleyecek. Nübul Zehra'daki asayişin Rusya tarafından sağlanması PKK/YPG terör örgütünün de bu bölgeye yaklaştırılmaması anlamına geliyor. İLK HEDEF TÜRKİSTANLI GRUPLAR:
İdlib'in güney batısındaki Cisr eş-Şuğur'da Doğu Türkistan
'dan gelen silahlı gruplar mevcut. Öncelikle sayıları 2 bin 500 - 3 bini bulan bu grubun silah bırakması için Türkiye sahada baskı oluşturacak. Ankara
'nın şimdiden ikna yöntemiyle bu baskıyı oluşturduğu ve Türkistan'dan gelen grubun silah bırakmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bu bölgede gerçekleşecek olan silah bırakma ile Rusya'nın Lazkiye'deki üslerine yönelik saldırıların da son bulması amaçlanıyor. HTŞ'NİN HAREKET KABİLİYETİ SINIRLANDIRILACAK:
Terör örgütü HTŞ ise daha çok Hatay'a yakın olan bölgelerde faaliyet gösteriyor. Oluşacak silahsız bölge ile HTŞ'nin hareket kabiliyeti sınırlandırılacak. İdlib'e giriş-çıkış için kullandıkları bölgelerde sıkı bir denetim olacak. Cisir eş-Şuğur'daki Türkistanlı gruplar silah bıraktırılırsa HTŞ'nin de içinde olduğu diğer terör örgütlerinin de çözülmesi hedefleniyor. GÖZLEM NOKTALARI KARAKOL GİBİ ÇALIŞACAK:
Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktası daha fazla takviye edilerek adeta sınır karakolu görevine dönüştürülecek. İlk etapta Türkiye İdlib'in güneyine tank ve zırhlı sevkiyatı yaptı. Önceden Türkiye bölgede devriye olarak dolaşmıyordu. Artık Rusya ile birlikte de sık sık devriye gezecek ve gerektiğinde bölgede nokta operasyonlar yapılacak. HALEP-LAZKİYE YOLU AÇILACAK:
Halep-Lazkiye ve Halep-Şam yolları kapalı. Önümüzdeki günlerde oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Halep- Lazkiye ve HalepŞam yollarının da Türk ve Rus askerinin kontrolünde trafiğe ve ticarete açılması hedefleniyor.