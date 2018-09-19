Başkan Erdoğan'dan Gaziler Günü Töreni'nde önemli mesajlar!

Başkan Erdoğan'ın Külliye'de gerçekleşen Gaziler Günü Töreni konuşmasından satırbaşları;

"Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken, canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yüzden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ve Müşir (Mareşal) ünvanı verilişinin yıldönümünü tebrik ediyorum."

"Ülkemize gaziler ve şehitler kazandıran tüm anneleri ve babaları hürmetle selamlıyorum. Bu uğurda kimi eşlerini, kimi babalarını, kimi kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarıma milletin evinden saygılarımı gönderiyorum."

"BU MİLLET TOPYEKÜN BİR MİLLETTİR"

"Bu millet topyekün gazi bir millettir. Bu topraklar böyle bir toprak. Bu topraklarda boşluk yok. Her tarafta şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı var. Bir elinde mesleği ve bir elinde kılıcıyla imanla fetih yapmıştır."

"Bizde kriz falan yok, bunların hepsi manipülasyondur"

"BİZDE KRİZ FALAN YOK, BUNLARIN HEPSİ MANİPÜLASYONDUR"

"Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Bundan sonra bu ülkede dolarla veya euro ile kira falan yok. Türk lirası geçer. Aksi taktirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Türk lirası ile mağazanı kiraya verirsin."

"MİLLETİMİZ HAİNLERİN EMELLERİNE ULAŞMASINA İZİN VERMEMİŞTİR"

"Cudi'de, Gabar'da, Afrin'de, Cerablus'ta, Kandil de, Sincar da böyle oldu, böyle olacak. Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız, hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. 15 Temmuz'da sadece telefondan sizlere 'Hadi meydanlara' dedik. Milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, bayrak, millet dediler, F16'lara tanklara toplara karşı... 16 saatte bu millet o FETÖ denen alçak, hain terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı."

"BÖYLE BİR MİLLETİN EVLADI OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM"

"Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ettiğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Biz zaten sizin emanetçisiyiz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek için gerekli birimleri kurduk."

"TÜRKİYE KARANLIK BİR MEÇHULE DOĞRU İTİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR"

"Devletlerin ve milletlerin tarihteki uzun yolculuklarında önemli dönüm noktaları vardır. Malazgirt, Söğüt, İstanbul'un Fethi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin böyle bir dönüm noktası mahiyetinde olduğuna inanıyorum. Türkiye karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır. Türkiye kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Bir kapı kapanır, Allah başka yerden farklı kapılar açar."

RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI: "BU SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE BİR BARIŞA ADIMDIR"

Başkan Erdoğan Rusya ile gerçekleşen İdlib mutabakatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sayın Savunma Bakanımız, Sayın Putin ile Soçi'de yaptığımız görüşmelerde, İdlib'deki barış görüşmelerini nasıl başlattığımızı ifade etti. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır." açıklamasını yaptı.

"Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır."

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA EMİNİZ"

"Türkiye olarak Allah'ın ve tarihin bize yükledikleri sorumlulukları üstlendikçe hep aydınlandık. Buna karşı kafalarında kırk tilki dolaştıranların nasıl hüsrana uğradıklarını gördük. Türkiye 20 yıl önceki Türkiye'den daha zengin, daha etkilidir. Yarınki Türkiye daha güçlü, daha iddialı olacaktır. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz ülkemizin potansiyelini biliyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Gazilerimizin Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum. Allah'a emanet olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü Töreni'nde önemli mesajlar!