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Yeni bir şahlanışın arifesindeyiz Erdoğan: Çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Bu eğitim-öğretim yılı yeni bir doğuşun, yeni bir şahlanışın arifesinde olan Türkiye’nin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacak