Yeni bir şahlanışın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kabataş Erkek Lisesi
'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törende öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan özetle şunları söyledi: YENİ UFUKLAR AÇACAK:
2018-2019 eğitim-öğretim yılı yeni bir doğuşun, yeni bir şahlanışın arifesinde olan Türkiye'nin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacak. Yeni yönetim modeli sayesinde etkin ve sorun çözme kapasitesi artan bakanlıklar bu dönemde hayata geçirecekleri reform ve çalışmalarla Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açacak. Biz her eğitim öğretim dönemini olduğu gibi bu yeni dönemi de altın bir fırsat olarak görüyoruz. Bu yıl okula başladıkları için yürekleri kıpır kıpır olan öğrencilerimiz 2053 Türkiye'sinin öncüleri olacaktır. KÖKLÜ REFORMLAR YAPTIK:
Eğitimde köklü reformlar gerçekleştirdik. Tek tipçi, yasakçı eski eğitim öğretim mantığını bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık. Çok daha özgürlükçü, çok daha demokratik bir yapıya kavuştuk. Fatih Projesi'nden seçmeli derslere, imam hatiplerden 4+4+4'e kadar attığımız adımlar dirençle karşılaştık. Bu direnç eğitim-öğretim konusunu ideolojik çekişmelerinin aracı haline getirenlerden geldi. PROVOKASYON:
Hiçbir evladımız maddi sorunlar nedeniyle okullardan uzaklaşmasın istiyoruz. Dedik ki; 'birinci hamur kağıttan biz kitapları hazırlayıp masaların üzerine koyacağız.' Hatta bu sene bazıları provoke etmek istedi. Dediler ki; 'basmıyoruz.' Bu defa Milli Eğitim Bakanlığımız
sağ olsun. Seferberlik ilan etti ve yine bu yıl sıralara bu kitapları yetiştirdik. Çünkü Türkiye artık bu noktalarda hele hele ilim noktasında bir yokluklar ülkesi olmayacak. Bunları aşacağız ve kaliteyi de teknolojiyi de hepsini yakalayan bir Türkiye olacağız. KUŞATMA ALTINDAYIZ:
Türkiye eğitim- öğretim alanında sıçrama yapacak konuma ulaşmıştır. Çocuklarımızı belli kalıplara sıkıştırmak yerine onların kendi özelliklerine göre evlatlarımıza yaklaşmalıyız. Sınıflarımızdaki temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Çocuklarımızın çoğunun bedeni sınıfta ama zihinleri başka yerlerde. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Bizim de artık daha farklı projeleri gündemimize almamız gerekiyor. HALİSDEMİR GİBİ YİĞİTLERDEN ÖĞRENECEKSİNİZ
Erdoğan öğrencilere şöyle dedi: Öğrenmenin bir süreç olduğunu ve bu sürecin beşikten mezara kadar ömür boyu devam edeceğini bilmemiz gerekiyor. Sabrı, belki küçük bir karıncanın mücadelesinden öğreneceksiniz. Açlığı, sokaktaki bir yoksulun ekmeği tutuşundan öğreneceksiniz. Emeği, güneşin altında çalışan bir işçinin alın terinden öğreneceksiniz. Kahramanlığı, Ömer Halisdemir gibi yiğitlerin cesaretinden öğreneceksiniz...
Erdoğan'a okulun arşivindeki Çanakkale
Cephesi'ne katılan bir öğrencinin tasdiknamesi hediye edildi.