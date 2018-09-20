FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında ara karar verildi

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

Aralarında eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de yer aldığı bazı tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sisteminden bağlantı kuruldu.

'FETÖ'NÜN 'VIP DİNLEME' İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA...

Sanıkların birleşen dosyalara karşı beyanlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Bahtiyar Peşter, Ceyhan Berberoğlu, Hasan Alperen, Gökay Havabulut, Mutlu Köseli ve Koray Tenşi'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti.

Heyet, tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkma yasağı da getirdi. Dava, 11-13 Aralık 2018'e ertelendi.

ESKİ İSTİHBARATÇI RAMAZAN AKYÜREK TUTUKLANDI

DAVANIN GEÇMİŞİ

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de yer aldığı çoğunluğu polis olan sanıklar, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

Ankara'nın yanı sıra başka illerde açılan kimi davaların da birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 210'a yükseldi.