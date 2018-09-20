Kriz değil manipülasyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gaziler Günü
" Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kriz filan sakın bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur" dedi. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:
Ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'e Gazi ve müşir unvanı verilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. BU MİLLET GAZİ MİLLETTİR
Bu millet topyekun gazi bir millettir. Ecdadımız Anadolu'ya gelirken yüreğinde imanı, bir elinde mesleği, bir elinde kılıcıyla bu toprakları baştan sona fetih ve imar etmiştir. Biz Alparslan ile başladık, Osman Gazi ile yürüdük ve Gazi Mustafa Kemal ile cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz, işte bu ihya dönemini hep beraber sürdüreceğiz.
Kriz, mıriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Bu ülkede Dolar ile Euro ile kira mira yok. Bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü vardır. Türk Lirası ile mağazanı kiraya verirsin, alışverişini yaparsın. 16 SAATTE FETÖ'YE KARŞI ZAFER
Cudi'de, Gabar'da, Afrin'de, Cerablus'ta, Kandil de, Sincar da böyle oldu, böyle olacak. 15 Temmuz'da milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, bayrak, millet dediler, F-16'lara tanklara toplara karşı... 16 saatte bu millet FETÖ denen alçak terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı. Bu millet bu destanı Çanakkale'de de yazdı. Bütün dünya karşısındaydı ama bizim Mehmedimiz Gazi Mustafa Kemal'le Çanakkale'de, Kocatepe'deydi.
Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Biz zaten sizin emanetçisiyiz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek için gerekli birimleri kurduk. Devletimizin sağladığı imkanlar bir vefa göstergesidir. Asıl olan Rabbimizin katında ve milletimizin gönlünde sahip olunan makamlardır.
Malazgirt, Söğüt, İstanbul'un Fethi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin böyle bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Türkiye karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır. Türkiye kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Bir kapı kapanır, Allah başka yerden farklı kapılar açar. Bu yeni sürecin de sancıları var. Her kutlu doğum sancılı olur. Şehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık. Hiçbir zaman yeise kapılmadık. Biz mücadele ettikçe gördük ki arkamızda sadece milletimizin değil, yüz milyonlarca kardeşimizin desteği ve duası var. POTANSİYELİMİZE İNANIYORUZ
Bugün Türkiye, Irak'ta kendisine karşı kurulan tuzakları bozarken terör örgütünü tarihinde hiç olmadığı kadar sindirmişse işte bu dirayeti sayesindedir. Bugün Türkiye, başka bir zamanda olsa altından kalkamayacağı ekonomik saldırıları birer birer püskürtebiliyorsa işte bu samimiyeti sayesindedir.
Çocuklarımıza emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının, içinden geçtiğimiz tarihi dönüm noktasının zirvesini teşkil edeceğine inanıyorum. Ülkemizin potansiyelini biliyor, milletimize güveniyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz. Evlatlarımızın daha iyisini başaracağına ise asla şüphe duymuyoruz. Yeter ki Rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkalım; 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyelim. Bunun için de bir olalım, iri olalım, diri olalım." Başkan Erdoğan dün ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü. İDLİB BARIŞA BİR ADIM
"Dedik
ki İdlib'de artık kan dökülmesin, gözyaşı dinsin, onun için de ne adım atmamız gerekiyorsa atalım ve 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Bu, sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır. İnşallah devamğ gelecek. Ülke ve millet olarak ayağımıza sıkılan kurşunların nasıl sekip de sahiplerini bulduğunu gördük. Önümüze çıkartılan engellerin nasıl avantaja dönüştüğüne şahit olduk. Bize kurulan tuzakların nasıl dönüp faillerinin başına musallat olduğuna şahit olduk." KONSER VE SAHNE GÖSTERİSİ
Törende, Gazi Korosu konser verdi. TSK
Mehteran Bölüğü Komutanlığı, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, TRT Çok Sesli Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne gösterisi sundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törende birer konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan tören sonrası, görev yaptığı Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde yapay zekâ konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok ödüle layık Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mustafa'yı Külliye'de kabul etti. Basın kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü. Erdoğan daha sonra da Külliye'de gerçekleşen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı'na katıldı.