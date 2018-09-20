Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mabel Matiz'in "FETÖ" soruşturmasına takipsizlik

'in "" soruşturmasına takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 17:55
Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasına takipsizlik

olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısında 1 dolar kullanarak 'ye destek verdiği iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.

Matiz'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) simgelerinden olan 1 Doları söz konusu klipte kullanıp, FETÖ'cülere destek verdiğini iddia eden bir vatandaşın şikayeti sonucu soruşturma başlatılmıştı.

Mabel Matiz’e FETÖ soruşturması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mabel Matiz'in "FETÖ" soruşturmasına takipsizlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN