‘Vatana 2 bacağım değil canım feda...’

Afrin'de, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 bacağını diz altından kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Hasan Muhammed Çeçen, "Vatana canım feda olsun" dedi. 22 Mart'ta teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Çeçen, 2 bacağını diz altından kaybetti.
Mayıs ayında Tokat
'ın Turhal ilçesindeki babaevine dönen Çeçen, kendisinin yaralandığı operasyonda 4 arkadaşının da şehit olduğunu söyledi. Olay günü kandil olduğunu belirten Çeçen şöyle konuştu: "Vatana iki bacağım değil canım feda olsun. Vatan sevgisi bizde her şeyden önce gelir. Bizler gazi olduk ama şehit olmak isterdik. Türk milleti şehit olur, gazi olur asla vatanını böldürtmez. Hastaneden çıkarken, 'Tez protez bacağımı takın ben askere gitmek istiyorum' dedim. Kandil'e Türk bayrağı dikilirken onların arasında olmak isterdim. Terörü savunanlara hakkımı helal etmiyorum."