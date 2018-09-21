Son dakika: Adalet Bakanı'ndan Enis Berberoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye kararını değerlendirdi.

"KARAR VERİCİ TÜRK YARGISIDIR"

Adalet Bakanı Gül, iş adamları ve sanayicilerle ilgili ekonomik değerlendirme toplantısına katıldığı Gaziantep'te, gazetecilerin sorusu üzerine CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesi ile ilgili kararı değerlendirdi. Gerekçeli kararı henüz görmediklerini belirten Bakan Gül, "Türk yargısı bağımsız karar vermektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda elbette bizim bu kararlara saygı duymamız gerekmektedir. Gerekçeli kararları tabi görmedik. Gerekçeli kararı göreceğiz, konunun muhatabı karar verici Türk yargısıdır" dedi.