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Son dakika: 'ndan açıklaması

Son dakika haberi! Abdulhamit Gül: ( Milletvekili 'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanması) Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir. Tabi gerekçeli kararı da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 12:29
Son dakika: Adalet Bakanı'ndan Enis Berberoğlu açıklaması

Abdülhamit Gül, MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan İstanbul Milletvekili 'nun tahliye kararını değerlendirdi.

"KARAR VERİCİ TÜRK YARGISIDIR"
Adalet Bakanı Gül, iş adamları ve sanayicilerle ilgili ekonomik değerlendirme toplantısına katıldığı Gaziantep'te, gazetecilerin sorusu üzerine CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesi ile ilgili kararı değerlendirdi. Gerekçeli kararı henüz görmediklerini belirten Bakan Gül, "Türk yargısı bağımsız karar vermektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda elbette bizim bu kararlara saygı duymamız gerekmektedir. Gerekçeli kararları tabi görmedik. Gerekçeli kararı göreceğiz, konunun muhatabı karar verici Türk yargısıdır" dedi.

Son dakika: Enis Berberoğlu'na tahliye kararı

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Son dakika: Adalet Bakanı'ndan Enis Berberoğlu açıklaması
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