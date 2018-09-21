Bahçeli’den yerel seçimde ittifak mesajı: İstanbul’dan aday çıkarmayız

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Ankara'da basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Bahçeli şu mesajları verdi: İTTİFAK ETKİLENMEZ:
(Farklı adaylar çıkarılırsa Cumhur İttifakı
zedelenir mi?) Zedelenmez. Bu bir seçim
dir. Bizim çıkardığımız yerlerde onlar da çıkarabilir. Hadi gelin burada beraber bir aday etrafında bütünleşelim denilebilir. Cumhur İttifakı basit bir ittifak değildir. Bazı gazeteler 'İttifak sallanıyor' yazmışlar. İttifak mısır püskülü değil ki en ufak bir rüzgârda sallansın. Yel kayadan bir şey almaz. ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE İTTİFAK:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
ile yoluna devam edecek. Bunun geri dönüşü olmaz. Olursa çok büyük kaoslar yaşanır. Üç büyükşehirde mutlak suretle Cumhur İttifakı temelinde uzlaşan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana olan bir sonucun elde edilmesi hem sistemin kökleşmesi, yerleşmesi hem de Türkiye'nin demokratikleşme sürecine girmesi ve toplumun normalleşmesi açısından önem arz etmektedir. O sebepten dolayı 24 Haziran öncesindeki bir takım ittifaklar bu seçimde oluşur. İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARMAYIZ:
Biz adaylarımızı çıkarırız ama aday çıkaracağımız yer olur çıkarmayacağımız yer olur. İstanbul
'da aday çıkarttık. Samimi konuşuyorum. İstanbul'da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli. Belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var. İŞ BANKASI HİSSELERİNİ İADE ETMELİ:
CHP'nin, Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen yüzde 28'i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk'ün gerçek vârisi Türk milletidir. Herhangi bir kurum ve kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin, mesele kalmaz.
Bu arada Bahçeli, Kerbela'nın yıldönümü nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: "Asırlar su misali akıp gitse de bu acılar unutulmaz, unutturulamaz. Hüseyni bakış şefkattir, merhamettir, müstesna bir yükselişin, muazzez bir zirvenin izhar ve ifadesidir. Hz. Hüseyin ve ashabının kanı çöl kumlarına dökülse de, haklılıkları bütün Yezid kafilesini kesif bir yenilgiye uğratmıştır."