AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun Çiçek'in iddialarına AK Parti'den sert yanıt! "Bu son derece ahlak dışı bir tutumdur"

"SON DERECE AHLAK DIŞI BİR TUTUMDUR"

Ömer Çelik, CHP'li Dursun Çiçek'in yaptığı skandal açıklamalar hakkında "Bu son derece ahlak dışı bir tutumdur. Böyle başsavcılar varsa savcılar bunları ortaya çıkarmalı. Türkiye'de vesayetin zihinlerde nasıl dolaştığını gösteren bir tavırdır. CHP'den bunun hakkında da bir kınama gelmemesi de CHP'nin bu açıklamaları onayladığını gösteriyor. Biz bu "İktidarı indirin" yaklaşımının hukuki bir yaklaşım olmadığını görüyoruz." dedi.

CHP'li Dursun Çiçek'ten skandal sözler