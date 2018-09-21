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’nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü ’nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik eş zamanlı Adıyaman merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda akademisyen ve doktor olan 11 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 13:43
FETÖ’nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Adıyaman merkezli yapılan operasyonda , Gaziantep, , ve illerinde ikamet eden kişilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda akademisyen ve doktor olan toplam 11 kişi gözaltına alındı. 8'i halen aktif görevde olan 3'ü de görevden ihraç edilen doktor ve akademisyenler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 11 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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FETÖ’nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon
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