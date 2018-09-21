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'nün finanse edilmesine ilişkin dava

"Himmet" adı altında topladıkları paraları 'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla, yetkililerinin kayyum atandığı 'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:12
FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, 'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne () mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () yetkililerinin kayyum atandığı 'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 12 tutuklu sanık ile aralarında ile çocukları , ve 'nin de bulunduğu 17 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

- İddianameden

İddianamede, sanıklardan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Murat Koca, Ali Rıza Özbek ve Ahmet Akıncıoğlu'nun, "silahlı terör örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, 55 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklardan Göksel Işık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki c¸eklerin c¸ogˆunlugˆunun Dumankaya grup s¸irketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve "himmet" adı altında para toplayarak finans kaynağı sağladığı öne sürülüyor.

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FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava
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