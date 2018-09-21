FETÖ’ye yargı tokadı

Anayasa Mahkemesi
(AYM) 2 tutuklu FETÖ
sanığının, cezaevlerindeki kısıtlamalar nedeniyle yaptığı bireysel başvuruları kabul edilemez buldu. Yüksek Mahkeme, darbe girişimi sonrasında İzmir'de tutuklanan ve OHAL ilanıyla telefon görüşmesi 15 günde bir olarak belirlenen FETÖ sanığı Bayram Sivri'nin haberleşme hürriyeti ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasını, "açıkça dayanaktan yoksun" bulup kabul etmedi. Kararda, başvurucunun telefonla haberleşme hakkına yapılan müdahalenin, 667 sayılı OHAL KHK'sı ve bu KHK'nın uygun bulunmasına dair 6749 sayılı Kanun'a dayandığı belirtildi. Sınırlamanın kanunilik koşulunu karşıladığına işaret edilen kararda, isnat edilen suçların ağırlığına göre, tutuklu ve hükümlülere tanınan birtakım hak ve imkânların farklılaşmasının doğal olduğu bildirildi. ÖRGÜTSEL FAALİYETLER ENGELLENMELİ Resmi Gazete
'de yayımlanan diğer karara göre, yine İzmir'de tutuklanarak cezaevine konulan İbrahim Kaptan, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine dahil edilmedi. Eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri süren Kaptan AYM'ye başvurdu. AYM ise ihlale ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Kararda, "Örgütsel faaliyetlerin engellenmesi, terör örgütleri tarafından bu kişilerin yönlendirilmesinin ve bu kişilere emir ve talimat verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla söz konusu uygulamaya ihtiyaç duyulduğu yönünde bir gerekçe açıklamıştır. Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulmanın kaçınılmaz sonucu olarak suçun önlenmesi, disiplinin ve güvenliğin sağlanmasına yönelik makul gerekliliklerin bulunduğu anlaşılmaktadır."