Genelkurmay çatı davasında flaş ifade

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

"ASKERİ HAREKETLİLİK GÖRMEDİM"

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan sanık eski kurmay yarbay Serkan Kılıç, darbe girişiminin yaşandığı gece Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinin (SKKHM) olduğu bölgede bulunduğunu, orada bir askeri hareketliliğe şahit olmadığını söyledi.

"TABANCAM YANIMDA DEĞİLDİ"

Gece boyunca yasadışı faaliyette bulunmadığını, silah teçhizat almayıp çatışmaya katılmadığını öne süren Kılıç, "Şahsi tabancam yanımda değildi evdeydi. Bulunduğum yerde anormal bir durum yoktu." diye konuştu.

"O gece karargahın içerisinde olmam darbeye katıldığım anlamına gelmez." diyen Kılıç, darbe girişimini gece yarısı odasına geçtiğinde televizyondan öğrendiğini iddia etti.

Sabah olduğunda kendi şubesine geçip orada beklediğini öne süren Kılıç, darbeden sonra da mesaisine devam ettiğini 18 Temmuz günü gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

Kılıç, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Duruşmanın sonunda Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, dava dosyasına gelen, bazı sanıklar hakkındaki tanık beyanlarını okudu.

İsmi okunan sanıklar gelen beyanlara ilişkin daha sonra savunma yapacaklarını bildirdi. Duruşmaya 24 Eylül Pazartesi günü devam edilecek.