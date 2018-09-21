Man Adası iftirasının bedelini ödedi

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve yakınlarının Man Adası
'na para transferi yaptıkları yönündeki iddiaları nedeniyle hakkında açılan üç ayrı davada mahkum edildiği 909 bin 353 liralık tazminat bedelini icra dairesine yatırdı. Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da açılan 3 ayrı davada mahkum edildiği toplam 698 bin lira manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kılıçdaroğlu'na söz konusu bedeli İcra Müdürlüğü'ne teminat olarak yatırması için süre verdi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 liralık manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı. Kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmasının ardından tazminat bedeli Erdoğan'a verilecek.