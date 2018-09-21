Son dakika: FETÖ'nün Mahrem İmamlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla görüşen 33'ü subay, 77'si astsubay 110 TSK mensubu hakkında operasyon başlatıldı. Şüphelilerin tamamının aktif görevde oldukları öğrenildi.

FETÖ'nün Mahrem İmamlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden görüştüğü tespit edilen TSK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

110 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yapılan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 Albay, 2 Yarbay, 6 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen, 77 Astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde oldukları bildirildi. 5 inin pilot olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam ediyor.