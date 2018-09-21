TEKNOFEST’te nefes kesen açılış

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve ilk kez gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dün başladı. İstanbul Yeni Havalimanı
'ndaki festival, sabah saatlerinden itibaren ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı. MİLLİ TEKNOLOJİ GURURU
Askeri ve sivil hava araçları festival alanına çekilirken, ziyaretçiler oluşturulan alanlarda ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterini yakından görme fırsatı buldu. Turkuvaz Medya'nın sponsor olduğu festival kapsamında milli gururumuz Türk Yıldızları 30 dakika süren bir gösteri gerçekleştirdi. Solo Türk de ziyaretçilerin tezahüratları eşliğinde alçak geçişlerin yer aldığı bir gösteri sundu. Gösterilerin ardından festivalin açılış töreni yapıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin millî teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. SIRADIŞI YARIŞI SOFUOĞLU KAZANDI
TÜRK
Yıldızları'nın ardından AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R"nin katıldığı yarış düzenlendi. Sofuoğlu yarış ��ncesi kısa bir gösteri yaptı. Kendisine tezahüratta bulunan vatandaşları motor üzerinde selamlayan Sofuoğlu, bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Yarışta Sofuoğlu'na "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" rakip oldu. Yarışı Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R" önde tamamladı. 'BU FESTİVAL ÖNEMLI BIR FIRSAT'
TÜRKIYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin paylaşımda bulundu. T3 Vakfı'nı ve TEKNOFEST'i etiketlediği paylaşımında Emine Erdoğan, "İstanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için önemli bir fırsat. Kız çocuklarımızın da geleceğin teknoloji dünyasında yer almasını sağlayacak bu imkanı iyi değerlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
ATAK HELİKOPTERLERİ HARMANDALI OYNADI
TEKNOFEST kapsamında gösteri yapan ATAK helikopterleri gökyüzünde harmandalı oyununa atfen hareketler yaparak büyük beğeni topladı. Bu cesur gösteri binler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. 'MİLLİ İHA VE SIHA BU TUTKUNUN ESERİ'
TÜRKIYE
Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'ların altında da bu tutku yatıyor" dedi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, festivalin etkinlik alanını kızları Aybüke'yle birlikte gezdi ve Phantom 4 uçağına bindi. Selçuk Bayraktar gençlere havacılık tutkusunu aşelamayı hedeflediklerini söyleyerek "Festivale sadece ön kayıt yaptıranların sayısı 80 bin. Bu rekor bir rakam. Allah'a şükür tüm milletimizde ülkemizin milli teknoloji hamlesini geliştirecek tutkunun adım adım yerleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin milli teknolojiyi üretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine hızla ilerliyor" dedi. 'HAYALLERİ GENİŞLETMEYE DAVET EDIYORUZ'
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise gençlerin yetişmesini önemsediklerini belirterek, "Burada bu teknolojiyi bu kadar yakından görerek, neler hayal edebileceklerini görüyorlar. Sınırlarını genişletiyorlar. Gençleri hayallerini genişletmeleri için buraya davet ediyoruz" dedi. 'UMUDUMUZ GENÇLERİMİZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da festival alanında gençlerle fotoğraf çektirdi. Varank "Bu heyecanı gören gençlerimiz çok önemli projelere imza atacak. Hem STK'lar hem özel şirketler hem de devletin desteği var. Uluslararası çapta bir festival hedefimiz. Umudunuz gençlerimiz" dedi. 16 NOKTADAN ÜCRETSİZ OTOBÜS
PAZAR akşamına kadar sürecek festivale girişler için kontrol noktaları oluşturuldu. Çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi. İETT, TEKNOFEST'e ulaşım için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri organize etti. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında düzenlenen seferler yolcu yoğunluğuna göre düzenlenecek. Yeni havalimanına Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılıyor. Cevdet ÖZDEMİR-Feride CEM-Engin TUNÇ-Atilla Serdar HAMZAOĞLU - Murat ŞENGÜL/
SABAH