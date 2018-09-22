Darbeciler PKK elebaşı Öcalan'ı İmralı'dan kaçıracak mıydı?

FETÖ'nün darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Abidin Ünal, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Akıncı Üssü davasında müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Darbeciler Öcalan’ı mı kaçıracaktı?

"FETÖ O GECE İMRALI'DAYDI"

Daha önce savcılıkta ve Genelkurmay Çatı Davası'nda da beyanları alınan Ünal, hain darbe gecesine ait kritik bilgiler aktardı. Ünal ilk kez, FETÖ'nün o gece, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda faaliyet gösterdiğini açıkladı. 15 Temmuz gecesinde İmralı'da kontrolsüz uçuşlar olduğunun tespit edildiğini belirten Ünal darbe girişiminin önlenmesinde etkili olan gelişmeleri sıralarken, "Ada civarında kontrolsüz uçan helikopterler görülünce İmralı güvenlik birimleri ikaz edilerek tedbir alınmıştır" dedi.



'O EKİBE KARŞI NASIL DİRENDİNİZ' SORUSU

Ünal, sanık avukatlarının "Sizi derdest etmeye gelen ekibe karşı nasıl direndiniz" sorusuna ise "Etrafımda 5-6 silahlı kişi vardı. Onlarla bilek güreşi mi yapsaydım. Yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde gerekli önlemleri aldık" yanıtını verdi.

Ünal beyanlarında darbecilerin kendisine silah doğrultarak önce helikopterle uçağa, uçakla da Ankara'ya getirdiklerini anlatırken, "Ben uçaktan ininceye kadar Akıncı'ya geldiğimizi fark etmemiştim" ifadesini kullandı.