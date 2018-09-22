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Darbeciler elebaşı Öcalan'ı İmralı'dan kaçıracak mıydı?

hain darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli , Akıncı davasında konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ünal, terör örgütü 'nın elebaşı Öcalan'ın o gece 'ndan kaçırılacağını iddia etti. Ünal konu hakkında "Ada civarında kontrolsüz uçan helikopterler görülünce İmralı güvenlik birimleri ikaz edilerek tedbir alınmıştır" dedi.

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 10:26
Darbeciler PKK elebaşı Öcalan'ı İmralı'dan kaçıracak mıydı?

'nün darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli , 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Akıncı Üssü davasında müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Darbeciler Öcalan’ı mı kaçıracaktı?

"FETÖ O GECE İMRALI'DAYDI"

Daha önce savcılıkta ve Genelkurmay Çatı Davası'nda da beyanları alınan Ünal, hain darbe gecesine ait kritik bilgiler aktardı. Ünal ilk kez, FETÖ'nün o gece, terör örgütü elebaşı 'ın tutulduğu 'nda faaliyet gösterdiğini açıkladı. gecesinde İmralı'da kontrolsüz uçuşlar olduğunun tespit edildiğini belirten Ünal darbe girişiminin önlenmesinde etkili olan gelişmeleri sıralarken, "Ada civarında kontrolsüz uçan helikopterler görülünce İmralı güvenlik birimleri ikaz edilerek tedbir alınmıştır" dedi.

'O EKİBE KARŞI NASIL DİRENDİNİZ' SORUSU

Ünal, sanık avukatlarının "Sizi derdest etmeye gelen ekibe karşı nasıl direndiniz" sorusuna ise "Etrafımda 5-6 silahlı kişi vardı. Onlarla bilek güreşi mi yapsaydım. Yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde gerekli önlemleri aldık" yanıtını verdi.

Ünal beyanlarında darbecilerin kendisine silah doğrultarak önce helikopterle uçağa, uçakla da Ankara'ya getirdiklerini anlatırken, "Ben uçaktan ininceye kadar Akıncı'ya geldiğimizi fark etmemiştim" ifadesini kullandı.

Ünal, Akıncı Üssü davasında müşteki sıfatıyla beyanda bulundu

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Darbeciler PKK elebaşı Öcalan'ı İmralı'dan kaçıracak mıydı?
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