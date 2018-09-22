FETÖ’cü medya davasında savcı yine müebbet istedi

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak
, Ahmet Altan
ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstinaf Mahkemesi'ndeki yargılamasına başlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında yerel mahkeme tarafından "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi. Duruşma, sanıkların esas hakkında mütalaaya ilişkin son savunmalarının alınması için ertelendi.