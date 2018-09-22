Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’cü medya davasında savcı yine müebbet istedi

FETÖ’cü medya davasında savcı yine müebbet istedi

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan , ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstinaf Mahkemesi'ndeki yargılamasına başlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında yerel mahkeme tarafından "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi. Duruşma, sanıkların esas hakkında mütalaaya ilişkin son savunmalarının alınması için ertelendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cü medya davasında savcı yine müebbet istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN