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Gazeteci kamuflajı altında ajanlık

Kıvılcım örgütüyle bağlantılı olduğu için tutuklanan Avusturyalı ’ın terör örgütleriyle hareket edip bilgi toplayarak karşıtı propaganda yürüttüğü belirlendi. Zirngast’’ın aynı zamanda misyonerlik yaptığı öğrenildi

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Gazeteci kamuflajı altında ajanlık
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci ve yanındaki 3 şüpheli dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kıvılcım Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında takibe alınan Zirngast hakkında, polis ekiplerinin önemli detaylara ulaştığı öğrenildi. Zirngast'ın 'de terör örgütlerine müzahir kesim ve karşıt marjinal gruplarla gizli görüşmeler yaparak Avrupa'da Türkiye karşıtı basın-yayın organları üzerinden kara propaganda yürüttüğü tespit edildi. Uluslararası kamuoyunu inandırmak için asılsız bilgi ürettiği, terör örgütlerinin ağzıyla algı operasyonunu yönettiği ortaya çıktı. Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'ye ve ona yakın partilerle işbirliği içerisinde hareket ettiği anlaşılan Zirngast'ın 2015'te terör örgütü PYDYPG'nin kanton oluşturma stratejisini öven Kobane Kuşatması adlı kitabın sözde yazarlarından olduğu öğrenildi. Zirngast'ın Avrupa'da sosyal kuruluş kılıfı altında faaliyet yürüten bir vakıf adına Türkiye'de lobi faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Zirngast'ın bu kapsamda "yaz okulu" adı altında ekonomik durumu iyi olmayan aileler ve çocukları üzerinden, "Kampüs Cadıları" ve "Her Yer Çocuk" gibi adlar verilen, kurs ve seminer etkinlikleri ile misyonerlik faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.
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Gazeteci kamuflajı altında ajanlık
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