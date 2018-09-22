Gazeteci kamuflajı altında ajanlık

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast
ve yanındaki 3 şüpheli dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. TKP
Kıvılcım Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında takibe alınan Zirngast hakkında, polis ekiplerinin önemli detaylara ulaştığı öğrenildi. Zirngast'ın Türkiye
'de terör örgütlerine müzahir kesim ve karşıt marjinal gruplarla gizli görüşmeler yaparak Avrupa'da Türkiye karşıtı basın-yayın organları üzerinden kara propaganda yürüttüğü tespit edildi. Uluslararası kamuoyunu inandırmak için asılsız bilgi ürettiği, terör örgütlerinin ağzıyla algı operasyonunu yönettiği ortaya çıktı. Terör örgütü PKK
'nın siyasi uzantısı HDP
'ye ve ona yakın partilerle işbirliği içerisinde hareket ettiği anlaşılan Zirngast'ın 2015'te terör örgütü PYDYPG'nin kanton oluşturma stratejisini öven Kobane Kuşatması adlı kitabın sözde yazarlarından olduğu öğrenildi. Zirngast'ın Avrupa'da sosyal kuruluş kılıfı altında faaliyet yürüten bir vakıf adına Türkiye'de lobi faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Zirngast'ın bu kapsamda "yaz okulu" adı altında ekonomik durumu iyi olmayan aileler ve çocukları üzerinden, "Kampüs Cadıları" ve "Her Yer Çocuk" gibi adlar verilen, kurs ve seminer etkinlikleri ile misyonerlik faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.