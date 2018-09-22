İstihbarat arşivini Tayland’a kaçırdılar

FETÖ
'nün bir dönem Emniyet imamı olan Kozanlı Ömer
kod adlı Osman Hilmi Özdil
ve Emniyet İstihbarat
'taki mühendis imamı Seyfi Gör
'ün, İstihbarat arşivini Tayland'a kaçırdığı ortaya çıktı. Özdil ve Gör, Emniyet İstihbaratı'nın 2005-2016 arasındaki arşivini sadece Batılı istihbarat teşkilatlarına servis etmekle kalmadı, Tayland'a da götürdü. 15 Temmuz
darbe girişiminden 2 yıl 5 ay önce, 5 Şubat 2014 tarihinde yurtdışına kaçan Özdil, çeşitli ülkelerde dolaştıktan sonra Tayland'da görüldü. Özdil bu ülkeden resmi olarak istendi, ancak bir bu girişimden bir sonuç alınamadı. MÜHENDİSLERDEN HİMMET
Kozanlı Ömer'e bağlı olarak Emniyet'teki yazılım mühendislerinin imamlığını yürüten Seyfi Gör ise halen Tayland'da... Gör, kayıtlara göre Twon Plus OnnutSoi 20/1 LatKrakang Bangkok/Tayland adresinde ikamet ediyor. Örgütün Emniyet İstihbarat'taki imamlarından Fatih Ömek
de yine de Seyfi Gör ile birlikte Tayland'da bulunuyor. Seyfi Gör'ün örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock
'u kullandığı da tespit edildi. Gör'ün kullanıcı adının '67' ve 'Turizm Seyfi" olduğu anlaşıldı. Diğer Bylock sayfalarında ise "Seyfi", "Seyfiarabacı", "Seygi gom67" olarak kayıtlı olduğu da yine ByLock dökümlerinde görüldü. Seyfi Gör geçmişte, Emniyet imamlığını yürüten Kozanlı Ömer'in şirketinin genel müdürlüğünü yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Tuzcu'nun hazırladığı iddianamede, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki bilgisayar mühendislerinden Emre Arslan'ın, Gör hakkındaki itiraflarına yer verildi. Arslan, 2009 ile 2012 arasında kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli tüm yazılım mühendislerinin imamlığını sürdüren Gör'ün mühendislerden himmet topladığını açıkladı. İŞTE ERDEM'E BİLGİ TAŞIYAN 'PİAR ABİSİ'
Osman?
Hilmi Özdil'i 17 Aralık yargı darbesi girişimden bir gün önce 16 Aralık'ta Zaman gazetesine girerken görüntüleyen SABAH, bugüne kadar fotoğrafı hiç yayınlanmayan Seyfi Gör'ün yanı sıra Piar Ali
lakaplı FETÖ imamı Halil İbrahim Abanoz
ile Fatih Ömek'in fotoğraflarına da ulaştı. Abanoz, casusluk suçlamasıyla yargılanan CHP milletvekili Eren Erdem
'e FETÖ adına istihbarat aktardığı tespit edilen imam. Bu 3 imam da 15 Temmuz gecesi darbecilere direnebilecek olan Emniyetçileri ikna için, Emniyet İstihbarat'taki FETÖ'cü kadroya talimat veren isimler. FETÖ'CÜ MÜDÜR TEŞHİS ETTİ
Eren Erdem'e Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dosyalar götüren Piar Ali kod adlı FETÖ imamının Halil İbrahim Abanoz olduğunu ise eski Emniyet Müdürü FETÖ'cü Zeki Taşkın
teşhis etti. Teşhis tutanağına göre Zeki Taşkın, Halil İbrahim Abanoz hakkında şu bilgileri verdi: "Ali isimli İçişleri Bakanlığı'nda çalışan bir imam vardı. Ali, Trabzonlu 40 yaşlarında, siyasal mezunu bir şahıstır. Kendisi Piar abidir. Yani AK Parti
aleyhine olabilecek, partiyi siyasi yönden zarara uğratabilecek, gündem oluşturabilecek konular hakkında dosyalar hazırlayıp, muhalefet partisi milletvekillerine aracılar vasıtasıyla ulaştıran kişidir."