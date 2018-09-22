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SABAH Yazarları ’ta ’yi anlatacak

Giriş Tarihi: 22.9.2018
SABAH Yazarları New York’ta Türkiye’yi anlatacak
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (), Turkish Heritage Organization (THO) ve SABAH Yazarlar Kulübü işbirliğiyle 24 Eylül'de 'ta düzenlenecek panelde, alanında uzman yazarlar 'nin gündemini anlatacaklar. Dünya liderlerini New York'ta bir araya getirecek olan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu sırasında Türkiye'nin önemli yazarları "Bugünün Türkiye'si" başlığı altında The Yale Club of New York City'de düzenlenecek panelde Türkiye gündemini kamuoyuna sunacaklar. Yazarlar 24 Eylül Pazartesi günü New York'ta siyasiler, düşünce kuruluşları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya gelecek. Moderatörlüğünü köşe yazarı ve SETA Washington D.C. Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın yapacağı panelde; Daily Sabah Gazetesi Köşe Yazarı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç "Türk dış politikasının insani boyutu", Sabah Gazetesi Köşe Yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası", Sabah Gazetesi köşe yazarı ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türkiye'nin terörle mücadele çabaları", Takvim Gazetesi köşe yazarı ile SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Dr. İsmail Çağlar "Başkanlık Sistemi", başlıkları altında konuşacaklar. Yurtdışında önemli siyasi noktalarda SETA ve Sabah Yazarlar Kulübü işbirliğiyle devam edecek olan ve "Bugünün Türkiye'si"nin anlatılacağı paneller dizisinin bir sonraki durağı Berlin olacak.
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SABAH Yazarları New York’ta Türkiye’yi anlatacak
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