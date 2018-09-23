Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kasımpaşa’ya sürpriz ziyaret

’ya sürpriz ziyaret

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Kasımpaşa’ya sürpriz ziyaret
Başkan , TEKNOFEST'in ardından doğup büyüdüğü 'ya geçti. Erdoğan'ın ziyaretlerine Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı da eşlik etti. Başkan Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı, daha sonra da Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunurken, Erdoğan da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti. Bu arada Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün 13 ilde öğle namazının ardından cami çıkışları ve meydanlarda vatandaşlara aşure dağıtılacak. Valiliklerce hazırlanan aşurelerin özel tarifini ise Cumhurbaşkanlığı gönderdi.



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa’ya sürpriz ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN