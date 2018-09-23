Kasımpaşa’ya sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, TEKNOFEST'in ardından doğup büyüdüğü Kasımpaşa
'ya geçti. Erdoğan'ın ziyaretlerine İstanbul
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
da eşlik etti. Başkan Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı, daha sonra da Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunurken, Erdoğan da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti. Bu arada Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün 13 ilde öğle namazının ardından cami çıkışları ve meydanlarda vatandaşlara aşure dağıtılacak. Valiliklerce hazırlanan aşurelerin özel tarifini ise Cumhurbaşkanlığı gönderdi.