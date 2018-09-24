Başkan Erdoğan'dan New York'ta 'Suriye' ve 'Filistin' mesajı

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere özel uçak "CAN" ile ABD'nin New York şehrine ulaştı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve eşi Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sinem Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve eşi Başak Yalçın ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a New York ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti, 23-26 Eylül tarihlerini kapsayacak.

TÜRK-AMERİKAN ULUSAL YÖNLENDİRME KOMİTESİ'NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başkan Erdoğan Türk ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye'nin çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış 6 milyon vatandaşı bulunuyor. Bu vatandaşlarımız hayatın her alanında ciddi varlık gösteriyor.

Siz yaşadığınız ülkelerde ne kadar güçlü konumda olursanız Türkiye de o derece güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara, mağdurlara o derece sahip çıkar.

Türkiye'nin unutmayın bir fiziki coğrafyası var bir de gönül coğrafyası var. Türkiye fiziki sınırlarının çok çok ötesindedir.

Coğrafi mesafeye aldırmadan kimse gitmezken Somalili kardeşlerimize desteğe gidiyoruz. Somali'de bizimki gibi bir Büyükelçilik var mı? Dünyada en büyük elçilik binamız Somali'de. Benim diyen ülkelerin Somali'de elçiliği yok.

BM'de daimi üye, geçici üye ayrımı olmaması gerek. BM şu anda adaleti tesis edemiyor. İsrail verilen BM kararlarına uyuyor mu, hayır. Onun için adalet.

Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz.



Önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz.

Kudüs'ü devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz.

Başkan Erdoğan Türk ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Ayrıntılar gelecek..