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tuzağından son anda kurtuldu

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
El Kaide tuzağından son anda kurtuldu
Terör örgütü 'ye katılmak için Türkiye'ye gelen Fransız kadın Esenler otogarında yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Fransa'da yaşayan Prescillia C., Telegram üzerinden tanıştığı bir örgüt üyesi aracılığıyla El-Kaide'ye katılmaya karar verdi. Türkiye'ye gelen kadını örgüt üyesi Yılmaz Ş., Bahçelievler'deki hücre evine götürdü. Suriye'ye geçmek için Adana'ya gitmek üzere İstanbul Otogarı'na giden Prescillia C. şüpheli tavırları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Pişman olup Fransız Konsolosluğu'nu aradığını söyleyen kadın Fransız görevlilere teslim edildi. Yılmaz Ş. ise tutuklandı.
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El Kaide tuzağından son anda kurtuldu
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