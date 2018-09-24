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’cü istihbarat müdürü tutuklandı

/ terör örgütü soruşturması kapsamında arandığı sırada ’ta operasyonla yakalanan Eski Müdürü sevk edildiği ’nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 18:19
FETÖ’cü istihbarat müdürü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik telekulak davası yargılaması kapsamında hakkındaki yakalama kararı gereği her yerde aranan eski Müdürü sabah saatlerinde 'da yakalanmıştı.

ESENYURT'TA YAKALANDI

'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nikbay, 'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

TUTUKLANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından 'sevk edilenlen Nikbay burada yargılandığı İstanbul 13. 'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı Bülent Dalkıran'ın tutuklamaya yönelik yakalama kararını yüzüne okuduğu Nikbay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTİHBARAT TAKİNE ALMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, üyesi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay'ın gizlendiği adresi bir süre önce belirlemişti. Kardeşine ait sahte kimlikle Esenyurt'ta bulunan bir adreste saklanan Nikbay ilişkileri bir süre İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edildi. Baskın ile gözaltına alınan Özgür Nikbay daha önceki yıllarda da 19 ay cezaevinde kalmıştı. Özgür Nikbay'ın hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

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FETÖ’cü istihbarat müdürü tutuklandı
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