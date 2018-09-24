FETÖ’cü istihbarat müdürü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik telekulak davası yargılaması kapsamında hakkındaki yakalama kararı gereği her yerde aranan Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay sabah saatlerinde İstanbul'da yakalanmıştı.





ESENYURT'TA YAKALANDI

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nikbay, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

TUTUKLANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından İstanbul Adliyesi'sevk edilenlen Nikbay burada yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı Bülent Dalkıran'ın tutuklamaya yönelik yakalama kararını yüzüne okuduğu Nikbay tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İSTİHBARAT TAKİNE ALMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay'ın gizlendiği adresi bir süre önce belirlemişti. Kardeşine ait sahte kimlikle Esenyurt'ta bulunan bir adreste saklanan Nikbay ilişkileri bir süre İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edildi. Baskın ile gözaltına alınan Özgür Nikbay daha önceki yıllarda da 19 ay cezaevinde kalmıştı. Özgür Nikbay'ın hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.



