Parola: Başarmadan dönmek yok

Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı bünyesindeki SAT
timlerinin Beykoz'daki bazı eğitimlerini ve gruba dahil olabilmek için aylardır zorlu eğitimden geçen kursiyer astsubayların faaliyetleri görüntülendi. Ateşli silahlarını eğitim alanında ustalıkla kullanan SAT komandoları, uzun mesafedeki küçük hedeflerini belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen komandolar, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, sualtı yüzücüleriyle de hedeflerine gizlice ulaştı. 15 SAAT EĞİTİM
Operasyonel faaliyetleri "tim" olma bilinciyle büyük bir özveriyle gerçekleştiren SAT komandoları, eğitim alanındaki bir yerleşim yerine de saldırı gerçekleştirerek, simülatördeki terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Akdeniz
'deki son yılların en büyük uyuşturucu operasyonundan Suriye
'deki terör hedeflerine yönelik harekatlara kadar birçok kritik görevde izleri bulunan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, "başarmadan geri dönmek yok" anlayışıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, rehine kurtarma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan SAT timleri, günde yaklaşık 15 saat eğitim yapıyor.