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Terör örgütü 'ın emiri yakalandı

Terör örgütü 'ın sözde emiri olan (47), kurulan özel ekip tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 09:21
Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'ın sözde Adana emiri 'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Özel ekip kurularak 5 ay boyunca aranan Baksi'nin çok iyi gizlendiği ortaya çıktı.

Yakalanmamak için sürekli ev değişteren Baksi'nin ana caddeleri kullanmadığı, sürekli aynı güzergahlardan geçmediği ve ara sokakları kullandığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Baksi'nin, ders ve toplantılar düzenlediği, bu seminerlerde ise terör örgütü üyelerine, "Demokrasiye inanmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin. Devletin görevli imamının arkasında namaz kılmayın" dediği saptandı.

TELEFON KULLANMIYOR

Ekipler yaptıkları araştırmada Baksi'nin hiç bir şekilde cep telefonu kullanmadığını, örgütten gelen talimatları ise kuryeler tarafından ilettiğini de ortaya çıkardı. Yakalanıp itirafçı olan örgüt üyelerini tehdit eden Baksi'nin örgütün en tepe isimlerinden biri olduğuda anlaşıldı. Baksi'nin yakalanmasının ardından terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi.

Yapılan sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Baksi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı
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