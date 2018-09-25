CHP’li belediye batakta başkan ise para saçıyor

İstanbul
'da 440 milyon TL'lik borç batağına rağmen festival düzenleyen CHP
'li Beylikdüzü Belediyesi
, sanatçıların parasını belediyeye ait 30 gayrimenkulu satarak ödedi.
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi bu yıl beşincisini düzenlediği "Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları" etkinliklerini düzenleyen organizasyon şirketinin ve festivale katılan satançıların parasını ödeyebilmek için inanılmaz bir yönteme başvurdu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, kamuya ait 30'a yakın dükkan, ofis ve konutu, encümen kararıyla toptan satışa çıkarttı. Elde edilen satış geliriyle konseri düzenleyen organizatör firmaya ödeme yapıldı. Festival parasının ödenmesi için Belediye Meclisi'nden de borçlanma yetkisi alındı. Meclisten 440 milyon liralık borçlanma yetkisi kararı oy çokluğuyla çıkarıldı. 440 MİLYON LİRA BORÇ
Halkın beklediği yatırım projelerini gerçekleştiremeyen belediyenin, buna rağmen 30'a yakın taşınmazı festival için satışa çıkarması Belediye Meclisi'ni karıştırdı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinde borcun 100 milyon lira olduğunu belirten AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Necati Işık, "Borç şimdi 440 milyon liraya çıkmış. Gereksiz harcamalarla kamunun parası çarçur edildi. Üstelik belediyenin mülklerini satıyor. Bütün bunların hesabını verecek" diye konuştu.