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kararının gerekçesi açıklandı

'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan tırların görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Öte yandan Enis Berberoğlu davasında da açıklandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.9.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 11:05
Enis Berberoğlu kararının gerekçesi açıklandı

CHP Milletvekili hakkında verilen tahliye kararının 57 sayfadan oluşan ı açıklandı.

2'ye karşı 3 üyenin oyuyla alınan kararda "Devletlerin ülke içinde ve dışında devlet sırrı mahiyetinde faaliyetleri olabilir. Dava konusu olay da mahiyeti gereği devlet sırrı niteliğindedir. Berberoğlu eyleminin sonuçlarını bilebilecek birikime sahip. Sanığın eylemi 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçunu oluşturur" ifadeleri çekti.

Enis Berberoğlu kararının gerekçesi açıklandı

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti.

MAHKEME "CASUSLUK" SUÇUNDAN CEZA VERMİŞTİ

Enis Berberoğlu, durdurulan tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya göndermişti. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Son dakika: Enis Berberoğlu'na tahliye kararı

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