AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yerel seçimlerde ittifak görüşmesi için akşam saatlerinde bir araya geliyor.





SON NOKTAYI ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BELİRLEYECEK

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamasıyla başlayan süreçteki ilk somut adım atılıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bugün akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yapacak. Heyetlerin ittifak modeliyle ilgili görüşmelerinin ardından son noktayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşme belirleyecek.

AK Parti ile MHP arasında ittifak görüşmesi

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